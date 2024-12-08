Путин отметил эффективную координацию РФ и Белоруссии во внешней и оборонной политике

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о востребованности взаимодействия России и Белоруссии во внешней и оборонной политике на фоне сложившейся геополитической ситуации.

"Налажена эффективная координация во внешней и оборонной политике - весьма востребованная в нынешних непростых международных условиях, когда Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением", - говорится в поздравлении Путина в честь 25-летия основания Союзного государства.

Президент РФ отметил, что граждане обеих стран пользуются равными правами на всей территории Союзного государства.

"На постоянной основе реализуются крупные совместные проекты в экономической, научно-технической и социальной областях", - говорится в поздравлении.

По словам Путина, "особое значение, несомненно, имеет расширение российско-белорусских гуманитарных связей, сохранение и преумножение нашего общего культурного, исторического и духовного наследия".