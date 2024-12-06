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Доходность гособлигаций США упала до минимума с октября на отчете по рынку труда

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Доходность американских государственных облигаций снижается в пятницу после публикации данных о состоянии рынка труда США в ноябре.

Доходность 10-летних US Treasuries опустилась в ходе торгов на 3,2 базисного пункта (б.п.), составив 4,143%. Это минимум с середины октября, по данным FactSet.

Доходность 30-летних бумаг сокращается на 2,3 б.п., до 4,319%, показатель для 2-летних бондов понизился на 5,9 б.п., до 4,091%.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 227 тыс., сообщило министерство труда страны. Согласно пересмотренным данным, в октябре показатель вырос на 36 тыс., а не на 12 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 4,2% с 4,1% в октябре.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 220 тыс. и сохранение безработицы на прежней отметке, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 200 тыс. и подъем безработицы до 4,2%.

После выхода статистики оценка рынком вероятности снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре повысилась до 87%, тогда как неделю назад она составляла 66,5%.

"Пятничный отчет не был ни слишком сильным, чтобы сорвать снижение ставки в декабре или в следующем году, ни слишком слабым, что напугало бы финансовые рынки", - отметил инвестиционный аналитик ClearBridge Investments Джош Джамнер.

США
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