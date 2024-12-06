Иран вывел на орбиту военный спутник

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Иранская ракета "Симург" в пятницу вывела на орбиту спутник "Фахр-1" Вооружённых сил Исламской Республики, сообщило агентство IRNA.

Аппарат успешно вышел на заданную орбиту, говорится в сообщении.

"Сегодня, в пятницу, 6 декабря, спутник "Фахр-1" Вооруженных сил Исламской республики Иран был запущен в космос с помощью ракеты-носителя "Симург". После выхода на орбиту спутник передал первый сигнал наземным станциям", - говорится в сообщении.

Указывается, что двухступенчатая жидкотопливная ракета-носитель "Симург" успешно вывела на орбиту спутник "Фахр-1" и блок орбитального перехода "Саман-1" общей массой 300 кг.