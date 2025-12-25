С космодрома Восточный 28 декабря запустят три иранских спутника

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Иран планирует 28 декабря вывести на орбиту три спутника с космодрома Восточный при помощи российской ракеты-носителя "Союз", сообщает агентство ISNA со ссылкой на главу Иранского космического агентства Хасана Саларие.

Это разработанные в Иране спутники "Зафар-2", "Пая" и модернизированная версия "Каусар". Они должны выйти на низкую околоземную орбиту на высоту примерно 500 км.

Спутник "Зафар-2" "призван усилить возможности Ирана в получении изображений в высоком разрешении и в орбитальной связи", разъясняет ISNA.

С помощью спутника "Пая" также можно получить цветные и черно-белые изображения в мелком масштабе. Он может применяться в сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами, мониторинге окружающей среды и картографировании городов.

Модернизированный спутник "Каусар" "представляет собой продвинутую платформу дистанционного зондирования".