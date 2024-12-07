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Иран приступил к эвакуации воинского персонала и части своих дипломатов из Сирии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В пятницу Иран начал эвакуацию своего военного персонала, части дипломатов и гражданских лиц из Сирии, утверждает The New York Timеs, ссылаясь на иранских чиновников.

По словам источников, "об эвакуации посольства Ирана в Дамаске и баз Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был отдан соответствующий приказ".

Часть эвакуации осуществляется самолетами в Тегеран, часть - наземным транспортом в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия, говорится в сообщении.

Среди тех, кто был эвакуирован в соседний Ирак и Ливан, были высшие командиры иранских сил "Кудс" - внешнего подразделения КСИР.

В то же время газета отмечает, что иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи на этой неделе посетил Дамаск, встретился с Асадом и заверил его в полной поддержке Ирана.

На прошлой неделе антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

Иран Сирия
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