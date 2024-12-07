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Что случилось этой ночью: суббота, 7 декабря

Квота на мигрантов, акция протеста в Тбилиси, обращение к нации президента Южной Кореи

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Правительство РФ установило квоту на мигрантов из визовых стран в 2025 году. Она составит 234,9 тыс. разрешений. 93,8% от общей квоты - это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов.

- Иран начал эвакуацию своего военного персонала, части дипломатов и гражданских лиц из Сирии, сообщила The New York Timеs со ссылкой на иранских чиновников. Часть эвакуации осуществляется самолетами в Тегеран, часть - наземным транспортом в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.

- В Тбилиси произошли столкновения полиции и протестующих против приостановки переговоров по евроинтеграции. При вытеснении участников акции c проспекта Руставели спецназ применил водомет. Задержаны не менее десяти человек.

- Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что готов нести ответственность за объявление в стране военного положения. В обращении к нации он также подчеркнул, что все решения, необходимые для нормализации ситуации в стране, доверяет принять правящей партии "Сила народа". В субботу в парламенте Южной Кореи пройдет голосование по вопросу импичмента.

- Лидер первого тура президентских выборов в Румынии Кэлин Джорджеску назвал госпереворотом решение Конституционного суда страны об отмене результатов голосования.

- В настоящее время в странах НАТО в Европе находятся около 80 тыс. американских военнослужащих для противостояния России, сообщил Конгрессу США президент Джо Байден. Он также отметил, что для борьбы с террористическими угрозами американские войска остаются в ближневосточном регионе и странах Африки.

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