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Агентство INA сообщило о разрешении более чем тысяче сирийских солдат перейти границу с Ираком

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Ирак в субботу принял более тысячи солдат сирийской армии, сообщает иракское агентство INA со ссылкой на источники.

"Более тысячи солдат сирийской армии попросили разрешения въехать в Ирак через пограничный переход Каим", - заявил собеседник агентства.

По его данным, военнослужащих "приняли и обеспечили всем необходимым".

В то же время агентство EFE сообщает, что, по словам главы МИД Ирака Фуада Мухаммеда Хусейна, власти страны не позволяли никому пересекать границу Ирака и не планируют вмешиваться в конфликт в Сирии.

"Если произойдет нападение на Ирак, мы будем защищаться и не позволим никому пересечь нашу границу. Никто не пересекал ее, потому что наша политика заключается в том, чтобы не вмешиваться в дела Сирии", - подчеркнул Хусейн.

Ранее в субботу израильские СМИ сообщили, что сирийская армия отходит из граничащей с Израилем провинции Кунейтра на юго-западе страны. Также сообщалось об отступлении сирийских подразделений из провинций Деръа и Сувайда на юго-западе страны.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования активизировали действия и быстро взяли под контроль ряд населенных пунктов в провинциях Идлиб и Алеппо.

Ирак Сирия
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