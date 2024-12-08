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Премьер Сирии остается в Дамаске и готов сотрудничать с оппозицией

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Сирии Мохаммед Гази аль-Джаляли заявил, что не собирается покидать Дамаск и готов к сотрудничеству с оппозицией, сообщают арабские СМИ.

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"Мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы", - сказал аль-Джаляли, слова которого приводит телеканал "Аль-Маядин".

"Аль-Джазира" сообщает, что премьер также заявил, что хочет обеспечить, функционирование государственных учреждений.

"Я призываю всех мыслить рационально и думать о стране, - сказал он. -Мы протягиваем руку оппозиции, которая протянула свою руку и заявила, что не причинит вреда никому, кто принадлежит к этой стране".

Сирийские СМИ подтверждают, что антиправительственные формирования вошли в Дамаск. Они же, ссылаясь на заявления боевиков, утверждают, что президент Сирии Башар Асад покинул столицу "в неизвестном направлении".

Башар Асад Дамаск Аль-Джазира
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