Зурабишвили встретилась с Зеленским в Париже

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили, вылетевшая в субботу во Францию, встретилась с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как сказано в распространенном администрацией грузинского президента сообщении, на встрече президент Украины выразил "полную поддержку грузинскому народу".

В свою очередь Зурабишвили написала в социальной сети, что благодарна Зеленскому "за твердую и непоколебимую поддержку".

Зурабишвили находится в Париже, где должна состояться церемония открытия собора Нотр-Дам после пятилетней реставрации и восстановления от последствий пожара. На церемонии будут присутствовать лидеры около 50 государств, включая избранного президента США Дональда Трампа.