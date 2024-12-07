МВД Грузии начало расследование по фактам нападений на журналистов и оппозиционеров

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Грузинская полиция расследует факты нападений на съемочную группу телеканала "ТВ-Пирвели" и офис оппозиционного объединения "Коалиция за перемены", заявили журналистам в субботу в МВД.

В ведомстве уточнили, что среди прочего речь идет об избиении оппозиционного политика Кобы Хабази.

Как сообщил "ТВ-Пирвели", расследование проводит Специальная следственная служба Грузии. Нападение на съемочную группу расследуется по статье о незаконном воспрепятствовании журналистам в их профессиональной деятельности.

Ранее журналистка "ТВ-Пирвели" Мака Чихладзе сообщила, что десятки неизвестных в масках нанесли ей несколько ударов и жестоко избили оператора Гиоргия Шецирули, он находится в больнице.

На кадрах, распространенных грузинскими телеканалами, видно, как люди в масках избивают оператора, а один из них нападает на журналистку.

Чихладзе уточнила, что нападение произошло, когда эти люди дрались на одной из улиц в центре Тбилиси с группой участников акции протеста, которая в эти часы проходит на проспекте Руставели.

Представители грузинской оппозиционной "Коалиции за перемены" сообщили, что в их офис ворвалась группа неизвестных в масках, они избили двух человек.