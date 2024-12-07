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В ЦПВС заявили, что ВКС РФ уничтожили за сутки более 300 боевиков

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российские и сирийские летчики за минувшие сутки ликвидировали свыше 300 террористов, уничтожили 55 единиц автомобильной техники и один склад, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"Самолетами ВКС России и ВВС Сирии за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления и укрытия боевиков, колоннам техники, складам, командным и опорным пунктам, позициям артиллерии и минометов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. Уничтожены более 300 террористов, 55 единиц автомобильной техники и один склад материальных средств", - сообщил он в субботу.

На прошлой неделе антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

РФ проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года.

У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Официально сообщалось, что в Сирии действуют спецподразделения Минобороны РФ, структуры Центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие подразделения.

ВКС РФ ВМФ Алеппо Идлиб Минобороны РФ
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