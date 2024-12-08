Сирийские антиправительственные формирования утверждают, что заходят в Дамаск

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - По сообщениям некоторых арабских СМИ, в Сирии антиправительственные вооруженные формирования уже подошли к Дамаску и заходят в город.

Телеканал Al Jazeera сообщает, что силы сирийской оппозиции уже вошли в столицу. Телеканал CNN со ссылкой на местных жителей утверждает, что боевики взяли под контроль военную тюрьму "Сайдная" в пригороде Дамаска.

В воскресенье утром боевики заявили, что собираются захватить редакции государственных СМИ в столице. В распространенном ими заявлении, которое цитирует CNN, говорится: "Командование военными операциями пытается захватить здание радио и телевидения, чтобы транслировать объявление о победе над Асадом".

В своем официальном телеграм-канале оппозиционные силы заявили, что их бойцы "начали входить в столицу".

Сирийская радиостанция Sham FM сообщает о звуках взрывов в Дамаске.

CNN пишет о хаосе в аэропорту сирийской столицы. Согласно публикации, "десятки людей быстро проходят контрольно-пропускные пункты и устремляются к выходам на посадку, пытаясь покинуть страну". Однако аэропорт, по-видимому, был практически не укомплектован персоналом, а веб-сайты мониторинга полетов не показывали никаких запланированных вылетов в ближайшее время".

Sham FM сообщила, что все сотрудники международного аэропорта Дамаска эвакуированы, его работа полностью прекращена.