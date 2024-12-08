Талибы поздравили сирийских мятежников с захватом власти

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) поздравило сирийскую группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) с захватом Дамаска и выразило надежду на создание независимого правительства, говорится в сообщении МИД страны.

"МИД Афганистана поздравляет руководство "Хайят Тахрир аш-Шам" и сирийский народ с их недавними победами, которые привели к устранению фактора конфликта и нестабильности", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X в воскресенье.

В афганском МИД выразили надежду на то, что переход власти будет осуществлен в соответствии с устремлениями сирийского народа, и это позволит создать "независимое исламское правительство".

Ранее сирийская вооруженная оппозиция, в которую входят несколько военизированных группировок, объявила о захвате Дамаска и о взятии власти в Сирии.

В МИД РФ заявили, что президент Сирии Башар Асад в результате переговоров с рядом участников вооруженного конфликта принял решение оставить президентский пост и покинул страну.