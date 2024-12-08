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В МИД РФ сообщили о решении Асада покинуть пост и уехать из Сирии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с вооруженной оппозицией, Россия в этих переговорах не участвовала, заявляет МИД России.

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"С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии. В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем", - говорится в заявлении ведомства, распространенном в воскресенье.

Как подчеркивается в документе, "Россия в этих переговорах не участвовала".

МИД РФ призывает все вовлеченные в сирийский конфликт стороны "отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путём". "В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции", - отмечается в заявлении.

"Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254", - говорится в заявлении.

"Рассчитываем, что эти подходы будут учитываться ООН и всеми заинтересованными игроками, в том числе в контексте реализации инициативы спецпредставителя генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена по безотлагательной организации межсирийских инклюзивных переговоров в Женеве", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Позиция России по происходящему в Сирии изложена в заявлении МИД РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье. Он подчеркнул, что дополнительных комментариев на эту тему не будет.

МИД России Башар Асад МИД РФ Сирия
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