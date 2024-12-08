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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:04

В ЕС заявили о готовности помочь Сирии в сохранении национального единства

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Европейские страны готовы оказать поддержку в восстановлении сирийского государства, если в нем будут обеспечены права всех меньшинств, заявила в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европа готова оказать поддержку в сохранении национального единства и построении такого сирийского государства, которое обеспечит защиту всех меньшинств", - написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

Глава ЕК отметила, что произошедшие события в Сирии - это "историческое изменение в регионе", которое, по ее словам, "открывает новые возможности, но при этом - содержит и риски".

Фон дер Ляйен также добавила, что ЕС взаимодействует с лидерами стран ближневосточного региона и следит за ситуацией.

Хроника Смена власти в Сирии
ЕС Сирия Урсула фон дер Ляйен
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