Делегация ХАМАС обсудила в Египте усилия по прекращению огня в секторе Газа
Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Делегация движения ХАМАС обсудила в Каире с главой египетской разведки Хасаном Махмудом Рашадом усилия по достижению прекращения огня и работу комитета общественной поддержки в секторе Газа, сообщает телеканала "Аль Маядин".
Группировка подтвердила, что согласилось с предложением Каира о создании совместного комитета по управлению анклавом после серии встреч с представителями движения ФАТХ при посредничестве Египта, отмечает телеканал.
Согласно заявлению, делегация выразила одобрение "предложению, представленному нашими египетскими братьями относительно формирования комитета общественной поддержки с помощью инклюзивных национальных механизмов".
В проекте соглашения подчеркивается сохранение территориального единства Палестины, основанного на границах 1967 года.
В нем также отмечается важность того, чтобы сектор Газа не отделялся от остальных палестинских территорий, обеспечивая непрерывную связь между всеми сторонами и Палестинской администрацией.
Times of Israel в свою очередь пишет, что в США предполагают, что события в Сирии повышают шансы на достижение сделки между Израилем и ХАМАС.
На брифинге высокопоставленный американский чиновник заявил, что события в Сирии "кардинально изменили баланс сил" в регионе, что "гораздо больше соответствует американским интересам".
По его словам, в связи с этим США активизируют усилия по обеспечению сделки с ХАМАС по освобождению заложников.
Переговоры о прекращении огня в Газе до сих пор не увенчались успехом.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.