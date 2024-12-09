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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:49

Делегация ХАМАС обсудила в Египте усилия по прекращению огня в секторе Газа

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Делегация движения ХАМАС обсудила в Каире с главой египетской разведки Хасаном Махмудом Рашадом усилия по достижению прекращения огня и работу комитета общественной поддержки в секторе Газа, сообщает телеканала "Аль Маядин".

Группировка подтвердила, что согласилось с предложением Каира о создании совместного комитета по управлению анклавом после серии встреч с представителями движения ФАТХ при посредничестве Египта, отмечает телеканал.

Согласно заявлению, делегация выразила одобрение "предложению, представленному нашими египетскими братьями относительно формирования комитета общественной поддержки с помощью инклюзивных национальных механизмов".

В проекте соглашения подчеркивается сохранение территориального единства Палестины, основанного на границах 1967 года.

В нем также отмечается важность того, чтобы сектор Газа не отделялся от остальных палестинских территорий, обеспечивая непрерывную связь между всеми сторонами и Палестинской администрацией.

Times of Israel в свою очередь пишет, что в США предполагают, что события в Сирии повышают шансы на достижение сделки между Израилем и ХАМАС.

На брифинге высокопоставленный американский чиновник заявил, что события в Сирии "кардинально изменили баланс сил" в регионе, что "гораздо больше соответствует американским интересам".

По его словам, в связи с этим США активизируют усилия по обеспечению сделки с ХАМАС по освобождению заложников.

Переговоры о прекращении огня в Газе до сих пор не увенчались успехом.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.

Египет ХАМАС сектор Газа Израиль
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