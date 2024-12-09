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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:49

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 декабря

Асад прибыл в Москву, пожар на шахте в Кузбассе, более 400 протестующих задержаны в Грузии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву с семьей, сообщил источник в Кремле. По его словам, лидеры захватившей власть в САР вооруженной оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипучреждений.

- В Кузбассе из-за пожара на шахте "Алардинская" эвакуированы 120 горняков. По предварительным данным, причиной возгорания стал подземный толчок. Работы на шахте приостановлены.

- В МВД Грузии заявили, что на акциях протеста с 28 ноября задержаны более 400 человек. В результате действий протестующих пострадали свыше 150 полицейских, добавили в ведомстве.

- Делегация ХАМАС обсудила в Египте усилия по прекращению огня в секторе Газа. Группировка подтвердила, что после серии встреч с представителями движения ФАТХ согласилась с предложением Каира о создании совместного комитета по управлению анклавом.

- Российские военные сбили в ночь на понедельник 13 украинских беспилотников над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями.

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