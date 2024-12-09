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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 05:18

Лидер немецкой оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц прибыл в Киев

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Глава консервативного оппозиционного Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц в понедельник совершает визит в Киев для переговоров с украинскими властями, сообщают западные СМИ.

"Мы хотим, чтобы... в Европе восстановился мир", - заявил Мерц по прибытии.

Он отметил, что Берлин не должен ослаблять поддержку Киева, в противном случае украинский кризис будет продолжаться. Мерц добавил, что кризис завершится быстрее, если поддержка будет оказываться "последовательно".

СМИ напоминают, что Мерц занимает более жесткую позицию по отношению к РФ, чем канцлер ФРГ и член Социал-демократической партии Олаф Шольц: так, Мерц предлагал предоставить Украине авиационные крылатые ракеты Taurus.

На 23 февраля 2025 года в ФРГ запланированы выборы в парламент. Одним из кандидатов в канцлеры является лидер ХДС Мерц.

Олаф Шольц Фридрих Мерц ХДС Украина Германия
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