Социал-демократы выдвинут Шольца на пост канцлера на выборах в феврале 2025 года

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Руководство правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) решило выдвинуть канцлера Олафа Шольца кандидатом на этот пост на парламентских выборах 23 февраля 2025 года, сообщает TagesSpiegel. Это решение должен утвердить партийный съезд 11 января 2025 года, добавляет газета и уточняет, что это будет всего лишь формальность.

Ранее в СДПГ шли дебаты, не стоит ли заменить Шольца на выборах на главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса. Но 21 ноября Писториус отказался участвовать в предвыборной гонке.

К настоящему моменту кандидатами в канцлеры также являются лидер ХДС Фридрих Мерц и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек от партии "Союз 90/Зеленые". 7 декабря руководители ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, AfD) намерены выдвинуть своего кандидата - председателя АдГ Алису Вайдель.

Ранее правящую коалицию, куда теперь входит СДПГ и "Союз 90/Зеленые", покинула Свободная демократическая партия Германии. Шольц заявил, что желает запросить в январе 2025 года у Бундестага вотум доверия его правительству на фоне проблем, которые в данный момент переживает Германия. Однако лидер ХДС Фридрих Мерц раскритиковал представленный Шольцем план с голосованием в январе 2025 года и потребовал от канцлера в сжатые сроки организовать его.

На этой неделе Шольц подтвердил, что 11 декабря подаст запрос на проведение 16 декабря голосования о доверии его правительству, а 23 февраля следующего года пройдут выборы в парламент страны.