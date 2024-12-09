Лидеру боснийских сербов проводят операцию в Белграде

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Госпитализированному в Белграде президенту Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милораду Додику в понедельник проводят операцию на пищеводе и желудке, сообщает телеканал РТРС.

Хирургическое вмешательство потребовалось после того, как на днях он пожаловался на острые боли.

В белградскую больницу Додик поступил накануне, где вечером его посетил президент Сербии Александр Вучич и пожелал ему скорейшего выздоровления.

В канцелярии президента Республики Сербской сообщили, что о состоянии здоровья Додика после операции общественность будет своевременно оповещена.