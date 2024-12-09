Лидера боснийских сербов успешно прооперировали в Белграде

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Белградские врачи в понедельник успешно завершили операцию на пищеводе и желудке президенту Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милораду Додику, сообщает телеканал РТРС со ссылкой на канцелярию главы республики.

Согласно сообщению, сейчас Додик помещен в палату интенсивной терапии.

Накануне он поступил в специализированную гастроэнтерологическую больницу в Белграде после того, как несколько дней назад стал жаловаться на сильные боли в животе. Врачи выяснили, что ему нужно оперативное вмешательство.

Операция длилась несколько часов при участии врачей-консультантов из Республики Сербской.

Накануне вечером Додика в больнице посетил президент Сербии Александр Вучич и пожелал ему скорейшего выздоровления.