Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:03

В "Хезболле" назвали опасным захват власти вооруженной оппозицией в Сирии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Обстоятельства прихода вооруженной оппозиции к власти в Сирии еще только предстоит понять, речь идет о коренных изменениях в ситуации, заявили в понедельник в ливанском движении "Хезболла".

"Происходящее в Сирии - это значительные, опасные изменения. Каким образом и что именно произошло, требует оценки положения, а ее с трибуны не делают", - приводит "Аль-Арабийя" слова высокопоставленного представителя "Хезболлы" и депутата ливанского парламента Хасана Фадлаллы.

Телеканал напоминает, что уход с поста президента Сирии Башара Асада лишил "Хезболлу" важного союзника на востоке. При Асаде Сирия служила транспортным коридором для снабжения "Хезболлы" иранским оружием.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Сирия Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский морской регистр судоходства подал в суд ЕС иск о снятии санкций

Смена власти в Сирии

Несколько тысяч сирийских военных ушли в Ирак

Несколько тысяч сирийских военных ушли в Ирак
Смена власти в Сирии

Директор СВР сообщил о переговорах по обеспечению безопасности россиян в Сирии

Лукашенко помиловал еще 29 осужденных за экстремизм

Лидеру боснийских сербов проводят операцию в Белграде

Военная операция на Украине

ВС РФ нанесли удары по ж/д объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ

Смена власти в Сирии

Россия обсудит судьбу своих военных баз с новым руководством Сирии

Президенту Южной Кореи запретили покидать страну

Смена власти в Сирии

Глава МИД Ирана заявил, что Асад не запрашивал помощи у Тегерана

Глава МИД Ирана заявил, что Асад не запрашивал помощи у Тегерана

Военным Израиля приказали установить полный контроль в буферной зоне с Сирией

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии53 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5532 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2051 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });