В "Хезболле" назвали опасным захват власти вооруженной оппозицией в Сирии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Обстоятельства прихода вооруженной оппозиции к власти в Сирии еще только предстоит понять, речь идет о коренных изменениях в ситуации, заявили в понедельник в ливанском движении "Хезболла".

"Происходящее в Сирии - это значительные, опасные изменения. Каким образом и что именно произошло, требует оценки положения, а ее с трибуны не делают", - приводит "Аль-Арабийя" слова высокопоставленного представителя "Хезболлы" и депутата ливанского парламента Хасана Фадлаллы.

Телеканал напоминает, что уход с поста президента Сирии Башара Асада лишил "Хезболлу" важного союзника на востоке. При Асаде Сирия служила транспортным коридором для снабжения "Хезболлы" иранским оружием.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.