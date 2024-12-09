Пришедшая к власти в Сирии группировка объявила амнистию для всех призывников

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Руководство группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) объявило амнистию всем военных, призванным на службу в период правления президента Башара Асада, сообщает в понедельник Associated Press.

"Управление военных операций объявило о всеобщей амнистии для всех военнослужащих-призывников", - приводит агентство выдержки из заявления группировки в телеграм-канале.

"Их безопасность гарантирована. Строго запрещено наносить им какой-либо вред или подвергать их насилию", - отметили в "Хайят Тахрир аш-Шам".

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

В МИД РФ заявили, что Асад в результате переговоров с рядом участников вооруженного конфликта принял решение оставить президентский пост и покинул страну.