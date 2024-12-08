Башар Асад прибыл в Москву с семьей

Фото: Михаил Терещенко/РИА Новости

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад находится в Москве, сообщил источник в Кремле.

"Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", - сказал источник.

По его словам, "Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса".

"Исходим из необходимости возобновления переговоров под эгидой ООН", - добавил источник.

"Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипучреждений на территории Сирии", - подчеркнул источник в Кремле.

Он выразил надежду на продолжение политического диалога во имя интересов сирийского народа и развитие двусторонних отношений РФ и Сирии.