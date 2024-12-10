Лукашенко назвал события в Сирии уроком для Белоруссии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Происходящие в Сирии события являются уроком для Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Борисов.. Его слова приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Там такой сейчас замес, что это только начало. Начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных мировых игроков, это для нас урок - мы должны свою судьбу определять сами", - сказал он.

"Для нас важен опыт. Сирию в свое время превратили в полигон для испытаний", - заявил президент Белоруссии.