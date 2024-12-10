Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:45

Лукашенко назвал события в Сирии уроком для Белоруссии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Происходящие в Сирии события являются уроком для Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Борисов.. Его слова приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Там такой сейчас замес, что это только начало. Начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных мировых игроков, это для нас урок - мы должны свою судьбу определять сами", - сказал он.

"Для нас важен опыт. Сирию в свое время превратили в полигон для испытаний", - заявил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко Сирия Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Парламент Южной Кореи одобрил резолюцию с призывом арестовать президента страны

Парламент Южной Кореи одобрил резолюцию с призывом арестовать президента страны
Смена власти в Сирии

Командующий КСИР заявил об отсутствии в Сирии иранских военнослужащих

Смена власти в Сирии

Израиль продолжает наносить авиаудары по военным объектам в Сирии

Смена власти в Сирии

Израильские военные находятся в 20 км от Дамаска

Израильские военные находятся в 20 км от Дамаска

Что случилось этой ночью: вторник, 10 декабря

Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов

Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов
Военная операция на Украине

США вооружат и обучат новобранцев ВСУ при снижении призывного возраста

Смена власти в Сирии

США пока не планируют наращивать военное присутствие с Сирии

США пока не планируют наращивать военное присутствие с Сирии
Смена власти в Сирии

Нетаньяху заявил, что Израиль никогда не выведет войска с Голанских высот

Нетаньяху заявил, что Израиль никогда не выведет войска с Голанских высот
Смена власти в Сирии

Премьер Сирии согласился передать власть повстанческим группировкам

Премьер Сирии согласился передать власть повстанческим группировкам
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии72 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5533 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });