В ЕК прокомментировали приостановку рядом стран ЕС рассмотрения прошений сирийцев об убежище

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Государства-члены ЕС имеют право откладывать рассмотрения прошений сирийцев об убежище в связи с быстро меняющейся обстановкой в стране, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Керсмакер.

"События развиваются быстро. Это первое, что надо иметь в виду. Во-вторых, что касается решений о предоставлении убежища, они относятся к компетенции государств-членов. Но важно, чтобы государства-члены, принимая такие решения, соблюдали соответствующие правила Европейского союза и учитывали обязательство принимать эти решения на основе индивидуальных оценок", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Так он отреагировал на просьбы прокомментировать решения ряда стран ЕС приостановить рассмотрения просьб беженцев из Сирии об убежище в Евросоюзе и намерения отдельных государств возвращать сирийцев на родину после смены власти в Дамаске.

"Государства-члены имеют возможность продлевать изучение прошений об убежище, если в соответствующей стране происходят изменения. Мы внимательно следим за развитием обстановки на местах с точки зрения безопасности", - продолжил представитель ЕК.

Он добавил, что те, кто не подпадает под правила международной защиты, могут быть возвращены в страну происхождения. При этом де Керсмакер уточнил, что это должно осуществляться на добровольной основе с соблюдением "безопасных и достойных" условий.

Накануне сообщалось, что некоторые европейские государства объявили о приостановке обработки заявок сирийских беженцев, ищущих убежища в странах Европы.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.