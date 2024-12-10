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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

Авианосец США "Гарри Трумэн" в Средиземноморье подошел к берегам Ближнего Востока

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman подошла в Восточном Средиземноморье к берегам Ближнего Востока, следует из данных Военно-морского института Соединенных Штатов.

В группе вместе с авианосцем находится ракетный крейсер USS Gettysburg. В регионе также находятся американские эсминцы USS Bulkeley, USS Stout и USS Cole.

Авианосец несет четыре эскадрильи боевых истребителей F/A-18F (в общей сложности 48 таких самолетов).

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в воскресенье американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress вместе с истребителями-бомбардировщиками F-15 и штурмовиками A-10 нанесли массированные авиационные удары по объектам ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации) в Сирии.

"Удары по лидерам, боевикам и лагерям ИГИЛ были нанесены в рамках текущей миссии по подрыву, ослаблению и разгрому ИГИЛ, чтобы помешать террористической группировке проводить операции и гарантировать, что она не попытается воспользоваться текущей ситуацией для восстановления в центральной Сирии", - говорилось в сообщении. По данным командования, в рамках операции было поражено более 75 целей.

США Сирия ИГИЛ
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