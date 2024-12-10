США готовы признать сирийское правительство в случае соблюдения ряда принципов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Администрация США готова признать и поддержать новое правительство Сирии, если оно будет сформировано на основе инклюзивности и без внешнего вмешательства, заявил во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Все страны должны пообещать поддержать инклюзивный и транспарентный процесс и воздержаться от вмешательства", - говорится в заявлении главы Госдепа.

"США признают и в полной мере поддержат будущее сирийское правительство, которое будет создано в результате этого процесса", - подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что "переходный период должен привести к заслуживающему доверия, инклюзивному и светскому правлению, которое будет соответствовать международным нормам транспарентности и подотчетности".

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Ранее во вторник сообщалось, что временное сирийское правительство поручено сформировать Мухаммеду Баширу, который ранее возглавлял так называемое правительство национального спасения. Он инженер, также имеет богословское образование.