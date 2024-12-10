Франция начала вывод своих военных самолетов из Чада

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Подразделение французских истребителей, базировавшихся в Чаде в течение десятилетий, покинуло во вторник столицу этой африканской страны Нджамену как результат разрыва соглашения сторон об обороне, сообщает газета Ouest-France.

"Присутствие этого отряда больше не оправдано после разрыва соглашения об обороне, денонсированного 28 ноября властями Чада", - приводит издание слова источника.

По его данным, Франция прекращает размещение своих военных самолетов на авиабазе в Нджамене и начала выводить их из страны.

"Чад был ключевым звеном французского военного присутствия в Африке, представляя собой последний плацдарм Парижа в Сахеле после принудительного вывода его войск из Мали, Буркина-Фасо и Нигера, которые также прекратили военное сотрудничество с Францией", - пишет Ouest-France.

Газета отмечает, что до сих пор около 1 тыс. французских солдат размещались в Чаде на нескольких военных территориях. Французские боевые самолеты почти постоянно дислоцировались в Чаде с момента обретения страной независимости в 1960 году.