Последние французские военные покинули Республику Чад

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Франции передали свою последнюю военную базу в Республике Чад армии страны, сообщает Le Figaro.

Издание ссылается на заявления генштабов обеих стран, сделанные "после строго военной церемонии", завершившей "историческое присутствие" французских военных в этом африканском государстве.

Генштаб чадской армии выпустил коммюнике с сообщением, что передача базы в столице страны Нджамене является окончательным прекращением французского военного присутствия "в соответствии с волей высоких властей" Чада.

Когда в декабре 2024 года подразделение французских истребителей, базировавшихся в Чаде в течение десятилетий, покидало эту страну, газета Ouest-France написала: "Чад был ключевым звеном французского военного присутствия в Африке, представляя собой последний плацдарм Парижа в Сахеле после принудительного вывода его войск из Мали, Буркина-Фасо и Нигера, которые также прекратили военное сотрудничество с Францией".

Французские боевые самолеты почти постоянно дислоцировались в Чаде с момента обретения страной независимости в 1960 году.