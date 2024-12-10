Производитель чипов TSMC увеличил выручку в ноябре на 34%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company увеличил выручку в ноябре на 34% в годовом выражении, до 276,06 млрд новых тайваньских долларов ($8,48 млрд), говорится в пресс-релизе компании.

В октябре ее доходы составляли 314,34 млрд новых тайваньских долларов.

За 11 месяцев этого года выручка повысилась на 31,8% до 2,616 трлн новых тайваньских долларов.

Акции компании подешевели на 0,9% по итогам торгов во вторник.