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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Орбан обсудил с Трампом во Флориде урегулирование на Украине

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе общения с избранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде на этой неделе обсуждал ситуацию на Украине. Об этом сообщают во вторник европейские СМИ со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Министр указал, что встреча Орбана и Трампа продолжалась в понедельник около трех часов.

"На этой неделе будет как минимум еще два других мероприятия, которые будут частью венгерской миссии мира. Они пройдут завтра или послезавтра", - добавил Сийярто.

Ранее Орбан сообщил, что встретился с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, на встрече также присутствовали миллиардер Илон Маск и будущий советник избранного президента по нацбезопасности Майк Уолц.

США Венгрия Украина Дональд Трамп Виктор Орбан
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