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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 04:24

Что случилось этой ночью: среда, 11 декабря

Ракетная атака на промпредприятие в Таганроге, попытка самоубийства экс-министра обороны Южной Кореи, Орбан и Трамп обсудили урегулирование на Украине

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Промпредприятие повреждено в Таганроге в результате ракетной атаки. Сгорело 14 автомобилей на парковке.

- Экс-министр обороны Южной Кореи официально арестован. Он попытался совершить самоубийство в изоляторе.

- США выделят Киеву кредит на $20 млрд с погашением доходами от замороженных активов РФ. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен.

- США готовы признать сирийское правительство в случае соблюдения ряда принципов. Оно должно быть основано "на принципе инклюзивности" и без внешнего вмешательства.

- Орбан обсудил с Трампом во Флориде урегулирование на Украине. Встреча продолжалась около трех часов.

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