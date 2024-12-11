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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

НАТО планирует установить норму увеличения объемов вооружений стран альянса

Планы предусматривают рост оборонных расходов до 3% от ВВП

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Руководство НАТО намерено установить новые требования к тому, насколько государства альянса должны увеличивать свои арсеналы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в среду.

"По словам знакомых с темой лиц, НАТО планирует определить конкретные задачи относительно того, сколько еще страны должны произвести танков, самолетов и других систем вооружений. Это может потребовать роста оборонных расходов минимум до 3% от их ВВП", - сообщает агентство.

Собеседник агентства отметил, что "приоритет в наращивании средств ПВО, наступательных вооружений, сил ядерного сдерживания".

Авторы инициативы ожидают, что главы Минобороны и МИД стран НАТО согласуют новые требования до саммита альянса в Гааге, который должен пройти 24-26 июня. Однако, по словам собеседников агентства, этого будет сложно добиться. Источник уточнил, что вопросом будут заниматься министры обороны на встрече в феврале.

В июне 2022 года члены НАТО вновь подтвердили обязательство, взятое в 2014 году, - о выделении на оборону не менее 2% ВВП. При этом новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте утверждал, что НАТО нужно значительно увеличить расходы на оборону.

В начале декабря газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что в ЕС разрабатывают механизм, который позволит привлечь средства в размере 500 млрд евро в фонд, который будут тратить на совместные оборонные проекты и закупки вооружений.

НАТО Марк Рютте
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