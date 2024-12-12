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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

В НАТО обсуждают увеличение доли обязательных военных расходов до 3% от ВВП

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Европейские участники НАТО обсуждают необходимости на саммите в июне 2025 года обязать страны альянса нарастить затраты на оборону с нынешних 2% от ВВП до 3%, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Четыре человека, знакомых с предварительными консультациями, сказали FT, что идут разговоры о резком повышении планки с 2% от ВВП, что "окажет сильное давление и на без того проблемные национальные бюджеты, и что вызвало недобрые предчувствия во многих столицах".

По данным газеты, конфиденциальные переговоры на эту тему начались на прошлой неделе на встрече глав МИД стран НАТО, однако гарантий успеха инициативы нет. Три собеседника FT уточнили, что планируется поставить цель - 2,5 % от ВВП - в краткосрочной перспективе, и 3% от ВВП к 2030 году. Новые обязательств, как ожидается, примут на саммите НАТО в Гааге, который должен пройти 24 - 26 июня 2025 года.

Представитель руководства Германии сказал газете, что обязательство выделять 3% от ВВП на оборону станет "хорошим знаком для США и избранного президента Дональда Трампа". При этом США тратят на оборону 3,4% от ВВП.

Генсек НАТО Марк Рютте в разговоре с FT не стал подтверждать такие планы. Он лишь напомнил, что будет выступать за значительное увеличение показателя затрат с нынешних 2% от ВВП.

Однако, отмечает FT, дальнейшее наращивание трат на оборону может быть серьезной проблемой для экономик многих стран, включая Британию, Францию, ФРГ, Италию и Испанию. Так, Лондон намерен потратить в текущий период 2,3% от ВВП и планирует довести это число до 2,5%, но не указывает, когда. В то же время в Минобороны Британии отмечают, что и 2,5% не будет достаточно для модернизации британских вооруженных сил.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что руководство НАТО намерено закрепить новые требования к тому, насколько государства альянса должны увеличивать свои арсеналы. Инициаторы этого предложения хотят, что главы Минобороны и МИД стран НАТО согласовали ее до саммита НАТО в Гааге.

В июне 2022 года члены НАТО вновь подтвердили обязательство, взятое в 2014 году, о выделении на оборону не менее 2% ВВП. Однако Рютте утверждал, что НАТО нужно значительно увеличить расходы на оборону.

В начале декабря Financial Times сообщала, что в ЕС разрабатывают механизм, который позволит привлечь средства в размере 500 млрд евро в фонд, который будут тратить на совместные оборонные проекты и закупки вооружений.

Марк Рютте НАТО США Дональд Трамп
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