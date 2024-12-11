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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Phillips 66 и NextEra Energy построят солнечную электростанцию в Калифорнии

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американская Phillips 66 и "дочка" генерирующей компании NextEra Energy построят солнечную электростанцию мощностью 30,2 МВт для комплекса по производству возобновляемого топлива Rodeo на севере Калифорнии, говорится в пресс-релизе Phillips 66.

Электростанция, которая должна начать работу в первом квартале 2025 года, позволит сократить потребность Rodeo в электроэнергии в два раза и избежать выброса примерно 33 тыс. тонн углекислого газа в год.

Новая солнечная электростанция разместится на принадлежащем Phillips 66 земельном участке и будет эксплуатироваться NextEra Energy Resources. Ее проектная мощность составляет 60 тыс. МВт.ч в год, что эквивалентно объему электроэнергии, необходимому для питания более 23 тыс. электромобилей в год.

В марте принадлежащий Phillips 66 комплекс Rodeo (бывший нефтеперерабатывающий завод, ставший крупнейшим в США предприятием по производству возобновляемого топлива) полностью перешел на переработку возобновляемого сырья. При полной загрузке комплекс может перерабатывать 50 тыс. баррелей сырья в сутки для производства дизельного топлива из возобновляемых источников энергии и экологически чистого авиационного топлива.

"Этот проект не только принесет пользу компании Phillips 66 и ее клиентам, которые полагаются на возобновляемое топливо, но и продемонстрирует, как возобновляемые источники энергии могут органично вписаться в промышленную деятельность", - прокомментировала сделку президент и главный исполнительный директор NextEra Energy Resources Ребекка Куджава.

Phillips 66 является одной из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США. Акции компании прибавляют в цене 1% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 5,7%.

Phillips 66 NextEra Energy Rodeo Калифорния США
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