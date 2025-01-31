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Нефтеперерабатывающая Phillips 66 резко сократила чистую прибыль в IV квартале

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Phillips 66, одна из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США, зафиксировала резкое снижение чистой прибыли в четвертом квартале, но результат все равно превзошел прогнозы.

В октябре-декабре 2024 года чистая прибыль компании составила $8 млн, или $0,01 в расчете на акцию, по сравнению с $1,26 млрд, или $2,86 на акцию, годом ранее. Показатель включает в себя разовые списания в размере $230 млн, связанные с плановым закрытием НПЗ в Лос-Анджелесе, наряду с другими единовременными расходами и доходами. Phillips 66 в октябре объявила о намерении закрыть это предприятие в четвертом квартале 2025 года.

Компания зафиксировала убыток без учета разовых факторов в размере $0,15 на акцию против прибыли в $3,09 на акцию годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что Phillips 66 зафиксирует чистый убыток в $0,24 на акцию и скорректированный убыток в $0,05 на акцию.

Скорректированная прибыль в сегменте midstream (хранение и транспортировка) в четвертом квартале снизилась на 6% - до $708 млн, в химическом - на 32%, до $72 млн. В сегменте переработки был зафиксирован убыток в размере $759 млн против прибыли в $842 млн годом ранее.

Компания ставит перед собой новые финансовые и операционные цели, отдавая приоритет сокращению долга, снижению расходов и увеличению EBITDA, говорится в пресс-релизе. Она также намерена возвращать акционерам более 50% операционного денежного потока.

В 2024 году Phillips 66 вернула акционерам $5,3 млрд за счет выплаты дивидендов и обратного выкупа акций.

За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась почти на 19%.

Лос-Анджелес США Phillips 66
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