Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Орбан пообещал использовать весь потенциал дипломатии для урегулирования на Украине

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в среду о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным и об использовании всего потенциала дипломатии для решения кризиса на Украине.

"Сегодня утром провел часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Мы переживаем самые опасные недели войны", - написал Орбан на странице в соцсети.

"Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические средства с целью содействовать прекращению огня и миру", - добавил премьер.

Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Орбаном.

В сообщении говорится, что "проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике". "Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров", - заявили в пресс-службе.

"Со своей стороны Владимир Путин изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта", - отмечается в сообщении.

Владимир Путин Виктор Орбан Украина Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию

Абхазия осталась без электричества из-за аварийной остановки ИнгурГЭС

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США

Россия направила запрос на агреман новому послу РФ в США

Премьер Южной Кореи извинился, что не предотвратил введение военного положения

Премьер Южной Кореи извинился, что не предотвратил введение военного положения
Смена власти в Сирии

Москва поддерживает контакты с силами, контролирующими Сирию

Трамп назвал приоритетом внешней политики США урегулирование на Украине

Смена власти в Сирии

Ждет ли Сирию ливийский сценарий?

Ждет ли Сирию ливийский сценарий?

Уолл-стрит закрылась снижением индексов на 0,3-0,4%

Уолл-стрит закрылась снижением индексов на 0,3-0,4%

Что случилось этой ночью: среда, 11 декабря

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии89 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5537 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов173 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });