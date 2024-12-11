Орбан пообещал использовать весь потенциал дипломатии для урегулирования на Украине

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в среду о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным и об использовании всего потенциала дипломатии для решения кризиса на Украине.

"Сегодня утром провел часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Мы переживаем самые опасные недели войны", - написал Орбан на странице в соцсети.

"Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические средства с целью содействовать прекращению огня и миру", - добавил премьер.

Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Орбаном.

В сообщении говорится, что "проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике". "Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров", - заявили в пресс-службе.

"Со своей стороны Владимир Путин изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта", - отмечается в сообщении.