Песков заявил, что Орбан не передавал Путину послания от Трампа

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора не передавал президенту РФ Владимиру Путину никаких посланий от избранного президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

У него уточнили, обсуждалась ли возможность встречи Путина и Орбана.

"Нет", - ответил представитель Кремля.

По его словам, в ходе телефонного разговора Путина и Орбана обсуждалась тема энергетики, "Украина и сирийские дела".

О разговоре премьера Венгрии и президента России ранее в среду сообщила пресс-служба Кремля. В сообщении отмечалось, что "проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике. Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров".

Сам Орбан, комментируя этот разговор, заявил, что Венгрия намерена использовать все доступные ей "дипломатические средства с целью содействовать прекращению огня и миру" на Украине.