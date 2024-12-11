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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Песков заявил, что по визиту Путина в Турцию новостей нет

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Пока нет никаких прикидок по визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Диалог актуален. Мы поддерживаем контакты с нашими турецкими друзьями. Но конкретно по визиту сейчас нет никаких прикидок", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли на повестке дня возможность визита главы государства в Турцию.

В октябре этого года сообщалось, что Москва и Анкара продолжают работу над визитом главы российского государства в Турцию, однако никакой конкретики по срокам этой поездки пока нет.

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Путиным в Казани напомнил о недавнем визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию. "Теперь в очень короткое время мы желаем увидеть вас также, господин президент, в нашей стране", - сказал Эрдоган.

Владимир Путин Дмитрий Песков Турция
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