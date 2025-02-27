Матвиенко сообщила, что Путина ждут с визитом в Турцию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает визита президента России Владимира Путина, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая 26-27 февраля находилась в Турции.

"Он (Эрдоган - ИФ) просил передать, что его (Путина - ИФ) очень ждут в Турции", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что отношения России и Турции находятся на уровне стратегического сотрудничества, и напомнила, что лидеры двух стран находятся в хороших личных отношениях.

В Турции Матвиенко встретилась с парламентариями и президентом Эрдоганом.

В октябре 2024 года сообщалось, что Москва и Анкара продолжают работу над визитом Путина в Турцию, однако никакой конкретики по срокам этой поездки пока нет.

23 октября Эрдоган на встрече с Путиным в Казани напомнил о недавнем визите главы МИД России Сергея Лаврова в Турцию. "Теперь в очень короткое время мы желаем увидеть вас также, господин президент, в нашей стране", - сказал Эрдоган.

В середине декабря 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет никаких прикидок по визиту Путина в Турцию. "Диалог актуален. Мы поддерживаем контакты с нашими турецкими друзьями. Но конкретно по визиту сейчас нет никаких прикидок", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли на повестке дня возможность визита главы государства в Турцию.