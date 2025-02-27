Поиск

Матвиенко сообщила, что Путина ждут с визитом в Турцию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает визита президента России Владимира Путина, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая 26-27 февраля находилась в Турции.

"Он (Эрдоган - ИФ) просил передать, что его (Путина - ИФ) очень ждут в Турции", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что отношения России и Турции находятся на уровне стратегического сотрудничества, и напомнила, что лидеры двух стран находятся в хороших личных отношениях.

В Турции Матвиенко встретилась с парламентариями и президентом Эрдоганом.

В октябре 2024 года сообщалось, что Москва и Анкара продолжают работу над визитом Путина в Турцию, однако никакой конкретики по срокам этой поездки пока нет.

23 октября Эрдоган на встрече с Путиным в Казани напомнил о недавнем визите главы МИД России Сергея Лаврова в Турцию. "Теперь в очень короткое время мы желаем увидеть вас также, господин президент, в нашей стране", - сказал Эрдоган.

В середине декабря 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет никаких прикидок по визиту Путина в Турцию. "Диалог актуален. Мы поддерживаем контакты с нашими турецкими друзьями. Но конкретно по визиту сейчас нет никаких прикидок", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли на повестке дня возможность визита главы государства в Турцию.

Валентина Матвиенко Реджеп Тайип Эрдоган Турция Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 27 февраля

Напавшие на генконсульство России в Марселе получили по 8 месяцев тюрьмы

Трамп продлил на год ряд санкций против России

Трамп продлил на год ряд санкций против России

Минцифры предложило критерии социально значимых периодических печатных изданий

Минюст зарегистрировал приказы об индексации оптовых цен на газ в 2025 году на 10,3%

"РусГидро" получила 13,4 млрд рублей годового убытка по РСБУ против прибыли годом ранее

В Челябинске задержали директора по закупкам "Макфы"

В Челябинске задержали директора по закупкам "Макфы"

США депортировали в РФ россиянина, обвиняемого в разбое

Минэкономразвития отметило небольшое замедление роста ВВП в начале года

Путин потребовал укрепить потенциально опасные участки госграницы

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2191 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5917 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });