Mondelez анонсировала новую программу обратного выкупа акций на $9 млрд

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американская Mondelez International, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, анонсировала новую программу обратного выкупа акций на сумму до $9 млрд.

Как говорится в пресс-релизе компании, новая программа начнет действовать 1 января 2025 года и продлится до 31 декабря 2027 года. Она заменит предыдущую программу buyback, которая должна была завершить действие 31 декабря 2025 года. В рамках этой программы неиспользованными остались порядка $2,8 млрд из общего объема в $6 млрд.

Совет директоров Mondelez также одобрил выплату квартальных дивидендов в размере $0,47 на обыкновенную акцию класса "A". Дивиденды будут выплачены 14 января 2025 года акционерам из реестра на 31 декабря 2024 года.

"Компания сохраняет приверженность ключевым приоритетам в распределении капитала, в том числе реинвестированию в бренды, поощрению акционеров за счет обратного выкупа акций и выплаты дивидендов, а также сделкам M&A", - отмечается в пресс-релизе.

Mondelez по-прежнему придерживается стратегии приобретений, сфокусированной на более мелких компаниях, операции которых дополняют ее существующий бизнес, говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация о том, что Mondelez обратилась к руководству Hershey Co., лидера среди производителей шоколада в США, с предложением обсудить возможность слияния двух компаний.

Mondelez известна в числе прочего как производитель печенья Oreo, шоколада Cadbury и Toblerone. Hershey выпускает одноименные конфеты и шоколадные плитки, а также печенье с арахисовым маслом Reese's.