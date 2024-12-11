Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Mondelez анонсировала новую программу обратного выкупа акций на $9 млрд

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американская Mondelez International, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, анонсировала новую программу обратного выкупа акций на сумму до $9 млрд.

Как говорится в пресс-релизе компании, новая программа начнет действовать 1 января 2025 года и продлится до 31 декабря 2027 года. Она заменит предыдущую программу buyback, которая должна была завершить действие 31 декабря 2025 года. В рамках этой программы неиспользованными остались порядка $2,8 млрд из общего объема в $6 млрд.

Совет директоров Mondelez также одобрил выплату квартальных дивидендов в размере $0,47 на обыкновенную акцию класса "A". Дивиденды будут выплачены 14 января 2025 года акционерам из реестра на 31 декабря 2024 года.

"Компания сохраняет приверженность ключевым приоритетам в распределении капитала, в том числе реинвестированию в бренды, поощрению акционеров за счет обратного выкупа акций и выплаты дивидендов, а также сделкам M&A", - отмечается в пресс-релизе.

Mondelez по-прежнему придерживается стратегии приобретений, сфокусированной на более мелких компаниях, операции которых дополняют ее существующий бизнес, говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация о том, что Mondelez обратилась к руководству Hershey Co., лидера среди производителей шоколада в США, с предложением обсудить возможность слияния двух компаний.

Mondelez известна в числе прочего как производитель печенья Oreo, шоколада Cadbury и Toblerone. Hershey выпускает одноименные конфеты и шоколадные плитки, а также печенье с арахисовым маслом Reese's.

Mondelez Hershey
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Постпреды ЕС согласовали 15-й пакет санкций против РФ

Постпреды ЕС согласовали 15-й пакет санкций против РФ

Мировые банки ждут роста индекс S&P 500 к концу 2025 года более чем на 8%

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию

Goldman Sachs допустил подорожание золота к концу 2025 года до $3000 за унцию

Абхазия осталась без электричества из-за аварийной остановки ИнгурГЭС

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в США

Россия направила запрос на агреман новому послу РФ в США

Премьер Южной Кореи извинился, что не предотвратил введение военного положения

Премьер Южной Кореи извинился, что не предотвратил введение военного положения
Хроники событий
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5538 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России27 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии89 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });