Mondelez увеличила квартальную чистую прибыль в 1,8 раза

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская Mondelez International, один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, в четвертом квартале увеличила чистую прибыль в 1,8 раза, при этом скорректированный показатель и выручка оказались хуже прогнозов.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $1,75 млрд, или $1,3 в расчете на акцию, по сравнению с $950 млн, или $0,7 на акцию, за тот же период предыдущего года. При этом скорректированная прибыль упала на 20,7% - до $0,65 на бумагу.

Выручка увеличилась на 3,1% - до $9,604 млрд. Органический рост составил 5,2%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 66 центов на акцию при выручке в $9,64 млрд.

По итогам всего 2024 года выручка Mondelez повысилась на 1,2% - до $36,44 млрд, органический рост составил 4,3%.

Компания прогнозирует органический рост выручки в 2025 году в районе 5%. Также ожидается повышение скорректированной прибыли на акцию примерно на 10%.

За последние три месяца капитализация Mondelez снизилась на 18,7% (до $76,8 млрд), тогда как индекс Nasdaq Composite прибавил 6,6%.

Mondelez International работает более чем в 80 странах, штат насчитывает около 91 тысячи сотрудников. Компании принадлежат такие известные бренды, как Oreo, Core d'Or, 7 Days, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls и Tuc, которые продаются более чем в 150 государствах.