Шольц попросил парламент на следующей неделе проголосовать по доверию его правительству

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду объявил о решении запросить проведение 16 декабря голосования в парламенте по вопросу о доверии его правительству, сообщает Associated Press (AP).

"В канцелярии Шольца заявили, что он попросил провести в понедельник голосование в парламенте о доверии его правительству", - сообщает агентство.

Оно отмечает, что, как ожидается, Шольц проиграет это голосование, так как возглавляемая им Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) имеет 207 мест в Бундестаге, а остающаяся с ней в коалиции партия "Зеленые" – 117 мест. Всего в Бундестаге – 733 места.

Если Шольц не заручится доверием парламента, решение о роспуске Бундестага будет принимать президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. После голосования у него будет 21 день, чтобы принять решение. Если парламент распустят, выборы в Германии должны будут пройти в течение 60 дней с даты роспуска.

Ранее поступали данные, что выборы планируется провести 23 февраля 2025 года.

Правящую коалицию покинула Свободная демократическая партия Германии. Шольц после этого заявлял, что хочет запросить в январе 2025 года у Бундестага вотум доверия его правительству на фоне проблем, которые переживает Германия. Лидер оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц призвал провести голосование по доверию правительству быстрее.