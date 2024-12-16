Бундестаг проголосует по доверию правительству Шольца

Ожидается, что после этого в ФРГ проведут досрочные выборы в парламент

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Немецкий парламент в понедельник проголосует по вопросу о доверии правительству канцлера Олафа Шольца.

Перед голосованием Шольц выступит с речью с объяснением причин того, почему он попросил парламент проголосовать по доверию его правительству. После этого начнутся дебаты, которые, предположительно, продлятся около двух часов. Когда обсуждение завершится, состоится голосование.

Как ожидается, канцлер проиграет это голосование, так как возглавляемая им Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) имеет 207 мест в Бундестаге, а остающаяся с ней в коалиции партия "Союз 90/Зеленые" - 117 мест. Всего в Бундестаге - 733 места. При этом западные СМИ отмечают, что сам Шольц надеется на проигрыш, так как это позволит провести досрочные выборы.

Если Шольц не заручится доверием парламента, решение о роспуске Бундестага будет принимать президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. После голосования у него будет 21 день, чтобы принять решение. Если парламент распустят, выборы в Германии должны будут пройти в течение 60 дней с даты роспуска.

Ранее поступали данные, что выборы планируется провести 23 февраля 2025 года.

При этом немецкие партии уже готовятся к досрочным выборам. Руководство СДПГ приняло решение вновь выдвинуть Шольца в качестве кандидата на пост канцлера. Это решение еще должен утвердить партийный съезд 11 января 2025 года, однако немецкие СМИ отмечают, что это просто формальность.

К настоящему моменту кандидатами в канцлеры также являются лидер ХДС Фридрих Мерц, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек от партии "Союз 90/Зеленые" и председатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.

Опросы показывают, что сейчас наибольшей поддержкой в Германии обладает блок ХДС/ХСС. По данным Politico, их поддерживают 32% респондентов. После блока идет АдГ с 18%, тогда как СДПГ Шольца набирает только 16%, а "Союз 90/Зеленые" - 13%.

Ранее правящую коалицию покинула Свободная демократическая партия Германии. Шольц после этого заявлял, что хочет запросить в январе 2025 года у Бундестага вотум доверия его правительству на фоне проблем, которые переживает Германия. Мерц призвал провести голосование по доверию правительству быстрее.