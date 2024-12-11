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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Банк Канады снизил базовую ставку еще на 50 б.п. до 3,25% годовых

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Банк Канады в среду снизил ключевую процентную ставку еще на 50 базисных пунктов до 3,25% годовых.

Ставка была уменьшена по итогам пятого заседания подряд. В прошлый раз ЦБ также понизил ее на 50 б.п.

Аналитики ожидали сокращения на 50 б.п. и на декабрьском заседании, по данным Trading Economics.

При этом центробанк дал понять, что в следующем году не стоит ожидать агрессивных снижений ставки. Также из сообщения по итогам заседания исчезли слова о необходимости снижения ставок в случае реализации базового сценария регулятора.

Ранее стало известно, что в третьем квартале канадский ВВП вырос на 1% в годовом выражении, слабее ожиданий Банка Канады, а показатель четвертого квартала также может не дотянуть до прогнозов.

Между тем инфляция в ближайшие пару лет будет оставаться около целевых 2%, однако возможность введения пошлин со стороны США при Дональде Трампе вносит неопределенность в ее перспективы, полагает канадский ЦБ.

Следующее заседание Банка Канады назначено на 29 января 2025 года. По его итогам также будет опубликован экономический прогноз.

Канада
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