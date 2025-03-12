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Банк Канады ожидаемо снизил базовую ставку на 25 б.п.

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Банк Канады в среду снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,75% годовых.

Решение ЦБ совпало с ожиданиями аналитиков, по данным Trading Economics.

С июня 2024 года регулятор снизил ставку в общей сложности на 225 б.п., теперь она находится на минимуме с сентября 2022 года.

Руководство Банка Канады отметило, что экономика страны выросла сильнее прогнозов в четвертом квартале, при этом в ближайшие кварталы, как ожидается, рост замедлится из-за торгового конфликта с Соединенными Штатами. Этот конфликт негативно сказывается на настроении потребителей и на инвестиционных планах компаний.

Следующее заседание Банка Канады назначено на 16 апреля.

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