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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Йеллен допустила, что решение G7 о кредитах Украине за счет активов РФ останется в силе при Трампе

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен выразила надежду на то, что решение стран G7 о предоставлении Украине кредитов за счет замороженных российских активов продолжит действовать после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.

"Мы уже выделили $20 млрд, которые являются вкладом США в этот кредитный пакет. Я уверена, что решение о предоставлении кредитов Украине может остаться в силе при новой администрации", - заявила Йеллен Bloomberg TV в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Минфин США сообщил о решении выделить кредит Украине на $20 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных активов РФ.

В июне участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине. Речь шла о предоставлении Киеву кредитов на $50 млрд до конца этого года.

США Украина РФ Джанет Йеллен Дональд Трамп
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