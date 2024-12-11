В МИД РФ назвали грабежом выделение Украине $20 млрд за счет российских активов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Москва считает грабежом решение США выделить Украине кредит на $20 млрд с использованием доходов от "замороженных" российских активов, Россия располагает возможностями для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов, заявили в МИД РФ.

"Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев $20 млрд под гарантии доходов от управления "замороженными", а по сути - украденными странами "Группы семи" у России суверенными активами, представляет собой банальный грабеж", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади подчеркнули, что "в уголовном праве любого государства, претендующего называться цивилизованным, подобное деяние квалифицируется как кража, совершенная в составе преступного сообщества по предварительному сговору". "Попросту говоря, "семерка" крадет чужие деньги, готовя почву для того, чтобы завладеть и потратить все удерживаемые на Западе российские суверенные резервы", - добавили в МИД РФ.

"Никакие псевдоправовые ухищрения, обильно приправленные лицемерием и двойными стандартами, не останутся без ответа. Россия располагает достаточными возможностями и рычагами для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов, которые будут в этом случае использованы для наращивания промышленного потенциала и реализации инфраструктурных проектов в российских регионах", - отмечается в заявлении.

Накануне Минфин США сообщил, что выделит Украине кредита на $20 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных активов РФ.

Ранее в среду министр финансов США Джанет Йеллен выразила надежду на то, что решение стран G7 о предоставлении Украине кредитов за счет замороженных российских активов продолжит действовать после вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа.

"Мы уже выделили $20 млрд, которые являются вкладом США в этот кредитный пакет. (...) Я уверена, что решение о предоставлении кредитов Украине может остаться в силе при новой администрации", - заявила Йеллен Bloomberg TV.

В июне участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине. Речь шла о предоставлении Киеву кредитов в $50 млрд до конца этого года.