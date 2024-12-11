Один из основателей TPG Дэвид Бондерман умер в возрасте 82 лет

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Дэвид Бондерман, один из основателей инвесткомпании TPG Inc., скончался в среду в возрасте 82 лет, сообщила TPG.

Бондерман и Джим Коултер, бывшие коллеги по Bass Family Office, создали TPG, фокусировавшуюся на альтернативных инвестициях, в 1992 году. Первые офисы компании появились в Сан-Франциско.

Бондерман также был владельцем хоккейного клуба "Сиэтл Кракен".

В 2011-2014 гг. он входил в наблюдательный совет банка ВТБ.